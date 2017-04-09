Бой за титул «суперчемпиона» мира Гроувз — Чудинов пройдёт в Великобритании

Бой за титул «суперчемпиона» мира во втором среднем весе по версии WBA vtñle между россияниноми британцемсостоится 27 мая в Шеффилде, а не 22 апреля в Ярославле, как предполагалось ранее.дбжю«Боя Фёдора в Ярославле не будет. Мы подписали контракт. Бой пройдёт 27 мая в Великобритании», — приводит слова Щекутьева ТАСС.Ранее немец Феликс Штурм отказался от титула «суперчемпиона» WBA после обвинений в употреблении допинга. Чудинов стал обязательным претендентом на пояс.