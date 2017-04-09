Усик: готов ко встрече с любым из чемпионов

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе(12-0, 10 КО) прокомментировал победу над Майклом Хантером (12-1, 8 КО), а также вновь выразил желание встретиться с другими чемпионами дивизиона.«Я очень доволен своим выступлением. Я сделал то, что хотел сделать. Во время боя он принял множество ударов, я думал, что он уже не выйдет на последний раунд. Его удары ниже пояса скорее раздражали меня, чем наносили реальный ущерб.Он постоянно пытался придерживать меня, я ожидал этого и готовился к такому. Что касается следующего боя, то я готов встретиться с любым из действующих чемпионов, готов к этому где угодно и когда угодно», — приводит слова украинца ESPN.