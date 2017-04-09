Менеджер Ломаченко, Гвоздика и Усика назвал их потенциальных соперников

Менеджер, который ведёт дела, назвал имена возможных оппонентов для своих подопечных.«Я бы хотел, чтобы Ломаченко поднялся в весе, так как в этом дивизионе никто не хочет с ним боксировать. Александр Гвоздик? Было бы хорошо, если он проведёт бой со Стивенсоном. Адонис, перестань болтать, лучше выходи в ринг и делай свою работу.Что касается Александра Усика, то он должен провести бой с одним из чемпионов. Нет разницы, будет ли это Гассиев, Лебедев или Бриедис», — приводит слова Климаса Xsport.