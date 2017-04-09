Бой с Манувой закончится в первом раунде

Чемпион UFC в полутяжёлом весезаверил, что если Джими Манува и выйдет против него в октагон, то не продержится там больше одного раунда.«Манува думает, что хочет боя со мной, но это не так. Он хочет титульный бой, и он любит поговорить обо мне, обвиняет меня в том, что мой стиль скучный. Но я тоже нокаутирую соперников, это занимает у меня немного времени, но я делаю это. Если Манува хочет со мной боя, то могу сказать, что такая схватка завершится в первом же раунде.Что касается возможного поединка с Джоном Джонсом, то он отстранён, и пока это так, он не имеет права говорить со мной о бое. Пообщаемся об этом потом», — приводит слова Кормье Sherdog.