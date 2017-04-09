Менеджер Ломаченко: забудьте о Кроуфорде, такой бой — самоубийство

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), заявил, что всем стоит забыть о возможном бое между его клиентом и чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО).
«Забудьте о Кроуфорде. У нас был очень хороший пример в этом плане — бой Брука и Головкина. Келл выглядел фантастически, он прекрасно боксировал, но он был слишком мал для Геннадия. Так что я думаю, что бой с чемпионом мира, который боксирует на две категории выше, — это самоубийство. Это просто сумасшествие», — приводит слова Климаса BoxingScene.
Ранее и сам Теренс Кроуфорд заявлял, что не видит возможности для проведения боя с украинцем.