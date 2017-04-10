Промоутер Флэнагана: Терри хочет провести бой с Линаресом или Ломаченко

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе Терри Флэнагана, заявил, что его подопечный в качестве следующего соперника рассматривает чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA Хорхе Линареса или чемпиона по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко.
«Терри сказал мне, что хочет больших боёв. И у нас есть парочка вариантов, но они очень жёсткие — Хорхе Линарес и Василий Ломаченко.
Я думаю, что такие поединки можно организовать, я убеждён, что это возможно. Если Линарес не будет боксировать с Гарсией, то я хочу организовать бой Флэнаган — Гарсия», — цитирует Уоррена BoxingScene.