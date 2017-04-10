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175 лет назад 2016
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Гарбрандт и Диллашоу встретятся на турнире UFC 213

10 апреля 2017, понедельник. 01:01. Бокс/ММА
Президент UFC Дэна Уайт, заявил, что чемпион организации в легчайшем весе Коди Гарбрандт проведёт защиту титула в бою с Ти Джей Диллашоу.

«Уже очевидно, что бой Коди Гарбрандта и Ти Джей Диллашоу будет проведён 8 июля на турнире UFC 213. Что касается потенциального поединка Кормье и Джонса в этот день, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Отметим, что главное событие турнира UFC 213 всё ещё не названо. Сам же президент UFC заявлял, что хотел бы таковым сделать встречу между чемпионом в среднем весе Майклом Биспингом и бывшим чемпионом организации в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером.
Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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