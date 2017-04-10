Климов проиграл Луне единогласным решением судей

Российский боксёр, выступающий в лёгкой весовой категории, потерпел поражение от американца Алехандро Луны в 10-раундовом бою, который состоялся в Лос-Анджелесе.Судьи единогласно присудили Андрею поражение — 92-98, 92-98, 93-97. Оно стало для Климова уже третьим подряд и четвёртым в профессиональной карьере. 13 июня 2015 года он проиграл пуэрториканцу Хосе Педрасе в поединке за вакантный титул чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF, а 8 октября 2016 года — британцу Лиаму Уолшу.