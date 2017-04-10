Фьюри и Чарр чуть не подрались на спортивной выставке в Кёльне

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри и временный чемпион мира по версии WBA Мануэль Чарр, ранее претендовавший на титул, устроили словесную перепалку на спортивной выставке в Кёльне, которая чуть было не переросла в драку.
Чарр предложил Фьюри, который намерен вернуться на ринг 13 мая, провести с ним бой.
«Я подерусь с тобой, бриллиантовый мальчик, когда ты захочешь, хоть ты и слишком мал для меня. Когда я вернусь, буду драться с тобой первым, 100%», — заявил Фьюри.
Затем британец дважды оттолкнул Чарра от себя, но члены их команд вмешались и не дали им подраться.
Видео перепалки можно посмотреть в социальной сети «Твиттер».