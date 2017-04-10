Ломаченко рассматривает возможность боя с Флэнаганом

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) по версии WBO Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) в качестве следующего оппонента может выбрать чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) Терри Флэнагана. Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.
«В нынешнем дивизионе Василия никто из чемпионов не хочет с ним боксировать. Мы уже получили ответ и от Хесриля Корралеса, и от Джервонты Дэвиса, и ответ этот был отрицательным.
Я бы хотел, чтобы он перешёл в следующую категорию. Мы могли бы провести бой с Флэнаганом в Великобритании. Если он выиграет такой бой, было бы хорошо провести защиту титула, после чего мы устроим бой с Майки Гарсией», — приводит слова Климаса BoxingScene.