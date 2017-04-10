Климас: надеюсь, Стивенсон не убежит от Гвоздика так, как он убежал от Ковалёва

Эгис Климас, менеджер проспекта полутяжёлого веса(13-0, 11 КО), прокомментировал победу своего клиента, а также выразил надежду, что украинцу скоро удастся побороться за титул чемпиона мира.«Я думал, что бой Гвоздика будет самым конкурентным на этом вечере бокса, а вышло как раз наоборот. Александр показал то, насколько он силён в ринге и как он жёстко может ударить.Следующий соперник? Стивенсон убегал от Ковалёва, надеюсь, он не станет бегать и от Гвоздика. Мы бы с радостью получили такой бой, посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Климаса BoxingScene.