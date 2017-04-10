Ломаченко: не буду гоняться за Пакьяо, это было бы сумасшествием

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе(8-1, 6 КО) заявил, что не собирается боксировать с легендарным филиппинцем(59-6-2, 38 КО).«По поводу поединка с Пакьяо могу сказать, что Мэнни уже близок к завершению карьеры. Ему осталось два-три года, и я не собираюсь драться с ним, когда он в таком возрасте. Было бы ненормально гоняться за таким боем.У него есть своя карьера, а у меня своя. Я думаю, что в моём весе и в следующей весовой категории имеется достаточно бойцов, с которыми можно было бы устроить бой и выяснить, кто же из нас лучший. Бой с Пакьяо был бы просто сумасшествием.Я знаю, что меня часто с ним сравнивают, но это совершенно разные вещи. Он начинал выступать на профессиональном ринге в 18, и его тело продолжало рост, потому он прошёл через столько категорий, я же пришёл в 25 и уже был сформирован.Не думаю, что сейчас я должен идти в 63,5 кг, это было бы не совсем честно. Весовые категории придумали не просто так, у нас уже был пример, когда боксёр перепрыгнул категорию, и вы видели, что случилось с Келлом Бруком», — приводит слова украинца SportingNews.