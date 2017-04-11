Арум: следующий бой Ломаченко будет с Салидо или Флэнаганом

Американский промоутер Боб Арум, который ведёт дела чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), заявил, что следующим оппонентом украинца станет или Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО), или чемпион мира в лёгком весе Терри Флэнаган (33-0, 13 КО).
«Бой с Салидо был бы очень привлекательным. Это возможно. Но может сложиться и так, что Василий перейдёт в лёгкий вес (до 61,2 кг), чтобы сразиться с Терри Флэнаганом. В общем, соперником станет один из них.
Где пройдёт следующий поединок Василия? Это зависит от соперника. Если это будет Салидо, то, скорее всего, в Лос-Анджелесе. Если мы договоримся с Флэнаганом, то, возможно, это будет Чикаго или один из городов Великобритании», — приводит слова Арума BoxingScene.
Отметим, что единственное поражение на профессиональном ринге Василий Ломаченко потерпел именно от Орландо Салидо — в марте 2014 года мексиканцу была присуждена противоречивая победа разделённым решением.