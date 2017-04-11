Кличко: в поражении от Фьюри виноват только я сам

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) рассказал об отношении к бою с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), а также вспомнил о прошлом поединке, в котором уступил свои титулы Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО).
«Моя вина в том, что я проиграл Фьюри, и только я виноват во всех своих четырёх поражениях на профессиональном ринге. В бою с Фьюри я был слишком осторожен. Поражение не было виной моей команды или заслугой Тайсона. Дело лишь во мне.
Я нуждался в реванше с Фьюри и готов был к нему дважды. Но теперь он ушёл и настало время Джошуа.
Я был чемпионом долгое время и теперь должен начать всё заново. Но такое бывало и раньше, я проигрывал и возвращался. Люди уже забыли, что я не всегда был на вершине. Я ненавидел проигрывать и ненавижу это сейчас. Бой с Джошуа станет самым важным в моей карьере», — приводит слова украинца Independent.