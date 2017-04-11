Андре Уорд не вернётся в 168 фунтов даже ради боя с Геннадием Головкиным

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOсказал, что не намерен опускаться во второй средний вес даже ради потенциального боя с, владеющим поясами IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе.«Я не собираюсь опускаться в 168 фунтов. Я сказал об этом ещё перед тем, как перешёл в полутяжёлый вес, и я не играл словами. У Головкина была реальная возможность провести этот бой. Он не хотел драться. Я не собираюсь возвращаться. Когда вы поднимаетесь в весе, то не можете вернуться назад. Если он захочет подняться, то это будет другая история, но я не собираюсь опускаться вниз», — цитирует Уорда BoxingScene.