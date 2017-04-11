Хэлси: будет круто раскатать Шлеменко в России

«1 июня мне предстоит матч-реванш с Александром Шлеменко. Наш прошлый бой прошёл 26 сентября 2014 года. Все помнят, чем это закончилось. Тем, что Шлеменко потерял сознание через 35 секунд. И с тех пор как я его «задушил», этот парень умолял о реванше. Мне нравится идея приехать в Россию и провести этот бой там. Мне кажется, в России живут самые крутые фанаты ММА.
Ни для кого не секрет, что я отношусь к числу плохих парней. Но знаете, что будет по-настоящему круто? Раскатать Шлеменко у него дома», — рассказал Хэлси в интервью пресс-службе M-1 Global.
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