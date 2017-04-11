Джошуа: думаю, я нокаутирую Кличко, но это затянется надолго

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBFотметил, что, скорее всего, нокаутирует своего следующего соперника, с которым будет драться также за титулы по версии WBA, а также за пояс IBF, который принадлежит Джошуа.«Думаю, я нокаутирую Кличко. Я не суеверный, но у меня чувство, что это произойдёт неожиданно. Возможно, я нанесу ему встречный удар, который решит исход. Но это не будет быстро. Это затянется надолго, потому что Кличко очень опытный и его не так-то просто ударить. Но я найду возможность и воспользуюсь ей», — приводит слова Джошуа GQ.