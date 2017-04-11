Бивол: Кларксон будет оказывать на меня давление

Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA(9-0, 7 КО) рассказал о подготовке к бою с(19-3, 12 КО).«Думаю, что тренировочный лагерь прошёл хорошо, одна из причин, по которой я выбрал для подготовки Южную Калифорнию, кроется в том, что здесь есть много спарринг-партнёров. Думаю, что я готов к поединку.От боя с Кларксоном ожидаю, что он будет идти вперёд и оказывать на меня давление, посмотрим. Победа в этом бою откроет мне двери для больших возможностей. Я не могу сказать, что конкретно я подготовил для противника к предстоящему поединку, но вы всё увидите сами.Тот факт, что бой будет показан на телеканале Showtime, радует, но главное — подарить зрителям красивый бой и одержать победу», — приводит слова Бивола BoxingScene.Встреча между Биволом и Кларксоном состоится 14 апреля в Оксон-Хилле.