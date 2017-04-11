Флэнаган: побью любого в своём весе

Чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) по версии WBO(33-0, 13 КО), заявил, что способен победить любого соперника в своём дивизионе.«Я уверен, что могу победить кого угодно в своей весовой категории. Я большой и сильный. Если бы я не думал, что мне по силам победить, я бы не стал просить подобных боёв», — приводит слова британца BoxingScene.В минувшие выходные Флэнаган защитил титул чемпиона в бою против Петра Петрова.Теперь в качестве возможных оппонентов для чемпиона рассматриваются объединительные поединки с Майки Гарсией или Хорхе Линаресом, а также бой с чемпионом мира в полулёгком весе (до 59 кг) Василием Ломаченко, который подумывает о смене весовой категории