Дэна Уайт работает над организацией поединка Андерсон Силва — Люк Рокхолд

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что ведёт переговоры по поводу организации встречи между Андерсоном Силвой и Люком Рокхолдом.
3 июня Силва должен был провести встречу с Келвином Гастелумом на турнире UFC 212 в Рио-де-Жанейро, однако бой был отменён в связи с тем, что последний провалил допинг-тест.
После этого желание провести бой с Силвой выразил Люк Рокхолд. Президент UFC Дэна Уайт, дал понять, что организация заинтересована в проведении такой встречи.
«Андерсон был готов к бою с Гастелумом, очень серьёзным соперником. Теперь я жду решения вопроса по организации боя Силва — Рокхолд, но вы знаете, что с Андерсоном сложно вести дела. Всё находится в процессе», — приводит слова Уайта Mmajunkie.