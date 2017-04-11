Альварес: ожидаю увидеть лучшую версию Чавеса, надеюсь, что он готов

Мексиканец(48-1-1, 34 КО) выразил надежду, что его соотечественник(50-2-1, 32 КО) будет готов к их очной дуэли на 100%.«Все идёт отлично, тренировочный лагерь великолепен. Я чувствую себя сильнее, чувствую, что мне не нужно жёстко гонять вес. У меня появилось больше мощи. Теперь я получаю от тренировок больше и при этом берегу своё тело.В бою ожидаю встретить лучшую версию Чавеса, надеюсь, что он готов. Я готов дать ему лучшее выступление, на которое способен. Моё преимущество в этом бою будет в опыте, дисциплине и умениях, и я воспользуюсь этим в ринге», — приводит слова Альвареса Los Аngeles Times.Бой между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим запланирован на 6 мая в Лас-Вегасе.