Источник: Головкин не будет боксировать с Сондерсом и сосредоточится на Канело

Журналист Yahoo Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник объявил, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF(37-0, 33 КО) не будет боксировать с чемпионом в этом же весе по версии WBO(24-0, 12 КО) в июне.Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к долгожданному бою с(48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре.Промоутер Канело Оскар де ла Хойя уже отреагировал на эту новость, назвав её отличным признаком.«Если честно, я даже ещё не слышал о том, что Головкин не будет боксировать в июне. Очевидно, это отличный признак. Тем не менее сейчас наше внимание сосредоточено на бое Альвареса с Чавесом-младшим», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.