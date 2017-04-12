Арум: Гвоздик нокаутировал бы Ковалёва и Уорда в один вечер

Американский промоутервпечатлён украинским полутяжем, дела которого он ведёт. На прошлой неделе Гвоздик одержал досрочную победу над кубинцем Юнисекой Гонсалесом, и Арум считает украинца готовым к титульным поединкам.«Я бы хотел привести его в Лас-Вегас 17 июня. Я думаю, что он бы нокаутировал Сергея Ковалёва и Андре Уорда в один и тот же вечер. У меня нет никаких сомнений, что Гвоздик «порвёт» Адониса Стивенсона за шесть раундов», — приводит слова Арума BoxingScene.