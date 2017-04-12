Хантер: готов спорить с любым, покажите мне, в чём Ковалёв победил Уорда

Американский тренер, который является наставником чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, категорически не согласен с мнением тех, кто считает, что его подопечный проиграл Сергею Ковалёву в первом бою. Кроме того, он считает дурным тоном со стороны Ковалёва подозревать судей поединка в предвзятости.«Было бы неплохо не кусать руку, которая вас кормила. Как все эксперты, от репортёров до дикторов, вдруг оказались неправы в один вечер? Я думаю, что это оскорбление по отношению к тому, что происходит в боксе. Я думаю, что это было неправильно, особенно после того, как HBO делал из Ковалёва звезду, что он по праву заслужил.Я говорил это прежде и скажу сейчас: я брошу вызов любому, кто будет спорить со мной, пусть покажет мне, где он выиграл бой. Ковалёв провёл чертовски хороший бой, но он не выиграл поединок», — цитирует Хантера BoxingScene.17 июня в Лас-Вегасе Уорд и Ковалёв встретятся в матче-реванше.