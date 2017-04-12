Гарсия: за правильные деньги готов сразиться с Флэнаганом в Великобритании

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC американец Майки Гарсия заявил о желании провести объединительный бой с чемпионом WBO Терри Флэнаганом и готовности драться с ним в Великобритании при соответствующих финансовых условиях.
8 апреля в Манчестере Флэнаган успешно защитил титул в бою с россиянином Петром Петровым, одержав победу единогласным решением судей.
«Я хочу титул чемпиона мира WBO. Терри — левша, он опытный и определённо достойный боец мирового уровня, но, честно говоря, я побью их всех. Петров жёсткий парень, он сделал то, что должен был сделать, я уважаю его. Это был хороший бой.
Если деньги будут правильными, я готов отправиться в Великобританию. Но я не думаю, что нам нужно туда ехать. Можно подбросить монетку», — приводит слова Гарсии BoxingScene.