Вашингтон: Кличко выглядит очень быстро и мобильно

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Джеральд Вашингтон (18-1-1, 12 КО) рассказал о том, в какой форме находится Владимир Кличко (64-4, 53 КО), которому он помогает подготовиться к чемпионскому поединку против Энтони Джошуа.
«Команда Джошуа также приглашала меня стать спарринг-партнёром при подготовке к бою с Кличко. Но я хотел быть рядом с тем, кто знает, каково быть чемпионом на протяжении многих лет. Я хочу получить такой опыт, быть с тем, кого тренировал такой мастер, как Эммануэль Стюард.
В лагере Кличко вы можете буквально почувствовать, что знания тут витают в воздухе, я стараюсь поглотить максимум знаний.
Мы тренируемся два раза в день, и Владимир выглядит очень быстрым и мобильным, у него отличный план на бой. Кличко — классный парень, вы можете увидеть уровень его профессионализма. Мне есть чему поучиться, и именно потому тренировочный лагерь с Кличко так важен для меня», — приводит слова Вашингтона Sky Sports.