Турман: Пакьяо может выбирать дату боя, хочу провести с ним следующий бой

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA Super и WBC(28-0, 22 КО) заявил, что желает объединить все пояса в своём весе, а потому в качестве следующего своего соперника хочет видеть легендарного филиппинца(59-6-2, 38 КО), владеющего ныне титулом по версии WBO.«Есть в этом что-то ироничное. Вы понимаете, о чём я. На сегодняшний день я единственный в полусреднем весе боксёр, который владеет двумя поясами чемпиона, но Пакьяо по-прежнему считается лучше меня. Так что, в конце концов, я просто хочу боя с ним.Надо обсудить нашу встречу. Пакьяо может выбирать дату. Он может выбрать всё, что угодно, потому что я готов к бою и хочу показать миру, кто такой Кит Турман. Сейчас я и моя команда намерены выяснить, кто является лучшим бойцом в полусреднем весе», — приводит слова Турмана TMZ.