Хантер — про Ковалёва: нельзя целый год пить водку, а потом побить Уорда

, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF, заявил, чтоустал в конце боя с его подопечным из-за излишнего употребления алкоголя.«Нельзя пить целый год напролёт и ждать, что на тебя это не повлияет. Если бы могли забраться внутрь и всё узнать, я бы поставил на то, что именно из-за этого он теперь устаёт. Суть не в лишних тренировках. Просто нельзя пить водку целый год и ждать, что справишься с кем-то вроде Андре», — приводит слова Хантера Boxing Scene.