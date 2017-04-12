Уорд: я забрался в голову к Ковалёву

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOуверен, что оказывает психологическое воздействие на, у которого отобрал чемпионские титулы в ноябре прошлого года. Ковалёв и Уорд встретятся вновь 17 июня.«Правда в том, что я забрался в голову к этому парню. Когда ещё вы видели, чтобы он так себя вёл? Я в его голове. Это не значит, что дело сделано, но я уже там. За последние четыре месяца я узнал о нём больше, чем за 12 раундов нашего боя», — приводит слова Уорда Boxing News 24.