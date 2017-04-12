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Уорд: я забрался в голову к Ковалёву

12 апреля 2017, среда. 23:46. Бокс/ММА
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд уверен, что оказывает психологическое воздействие на Сергея Ковалёва, у которого отобрал чемпионские титулы в ноябре прошлого года. Ковалёв и Уорд встретятся вновь 17 июня.

«Правда в том, что я забрался в голову к этому парню. Когда ещё вы видели, чтобы он так себя вёл? Я в его голове. Это не значит, что дело сделано, но я уже там. За последние четыре месяца я узнал о нём больше, чем за 12 раундов нашего боя», — приводит слова Уорда Boxing News 24.
Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Теги
Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
12 апреля 2017, среда
23:46 Уорд: я забрался в голову к Ковалёву
22:57 Ковалёв: сторонникам Уорда следует молиться за него
21:50 Хантер — про Ковалёва: нельзя целый год пить водку, а потом побить Уорда
21:02 Турман: Пакьяо может выбирать дату нашего боя
20:21 Монаган: нет ничего удивительного в том, что Адониса Стивенсона никто не уважает
19:26 Вашингтон: Кличко выглядит очень быстро и мобильно
18:44 Ортис: надеюсь, что победа над Росси приведёт меня к титульному бою
18:03 Фергюсон — Диасу: или дерись, или уходи
17:07 Чавес-младший: 6 мая я поставлю Альвареса на место
16:05 Гарсия: за правильные деньги готов сразиться с Флэнаганом в Великобритании
14:54 Уайт: я думаю, что Роузи не вернётся в ММА
14:17 После нокаута от Гвоздика Гонсалес думает о переходе в первый тяжёлый вес
12:43 Альварес: если Чавес сдался один раз, то будет сдаваться всегда
12:12 Хантер: готов спорить с любым, покажите мне, в чём Ковалёв победил Уорда
11:22 Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом
10:18 Арум: Гвоздик нокаутировал бы Ковалёва и Уорда в один вечер
09:37 Менеджер Ковалёва: заявления команды Уорда — дешёвая болтовня
01:00 Источник: Головкин не будет боксировать с Сондерсом и сосредоточится на Канело
00:29 Гвоздик: слышал, что мой следующий бой может быть против Джо Смита
11 апреля 2017, вторник
23:48 Спенс: мой бой с Келлом Бруком будет кость в кость
23:22 Альварес: ожидаю увидеть лучшую версию Чавеса, надеюсь, что он готов
22:30 Дэна Уайт работает над организацией поединка Андерсон Силва — Люк Рокхолд
21:05 Флэнаган: побью любого в своём весе
20:31 Бивол: Кларксон будет оказывать на меня давление
18:46 Ковалёв: я потерял уважение к Уорду
18:08 Джошуа: думаю, я нокаутирую Кличко, но это затянется надолго
17:17 Ковалёв: в первом бою я переоценил Уорда
16:34 Хопкинс: на реванш с Уордом Ковалёв выйдет с намерением отомстить
15:46 Тренер Макгрегора: Мейвезер — дрянь-человек, он избивал своих подруг
14:50 Хэлси: будет круто раскатать Шлеменко в России
13:56 Альварес: то, что сделал Джейкобс в бою с Головкиным, я могу сделать лучше
13:05 Андре Уорд не вернётся в 168 фунтов даже ради боя с Геннадием Головкиным
11:57 Джефф Мейвезер: если Уайт отвечает мне, значит я говорю правду
10:41 Ковалёв: удары Уорда — как пощёчины от женщины
09:52 Ф. Емельяненко: бой с Харитоновым? Я не дерусь с соотечественниками
09:45 На турнире в США женщина-боец преждевременно завершила раунд, удивив соперницу
09:14 Фёдор Емельяненко ведёт переговоры о бое в рамках турнира Bellator в России
00:47 Кличко: в поражении от Фьюри виноват только я сам
00:15 Арум: следующий бой Ломаченко будет с Салидо или Флэнаганом
10 апреля 2017, понедельник
23:12 В новом контракте Уорда и Ковалёва нет пункта о реванше
22:29 Уорд: в Ковалёве нет ничего страшного, 17 июня вы увидите меня в ринге
21:20 Ковалёв и Уорд провели дуэль взглядов
21:13 Ковалёв: надеюсь, что Уорд не получит травмы
20:46 Ломаченко: не буду гоняться за Пакьяо, это было бы сумасшествием
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