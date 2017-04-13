Ковалёв — Хантеру: даже пьяным я могу победить Уорда и быть ограбленным судьями

Российский боксёрответил на колкость со стороны тренераВирджила Хантера, предположившего, что в первом бою с его подопечным россиянин выдохся после шести раундов из-за пристрастия к спиртному.«Вы не можете пить год за годом и надеяться на то, что в какой-то момент это не скажется на вас. И если бы мы могли заглянуть ему внутрь, то я был бы готов поставить деньги на то, что это является одной из причин, по которым Ковалёв устаёт. Это не перетренированность. Просто некоторые парни встают и дерутся 12 раундов. Но вы не можете год за годом пить водку и надеяться потом противостоять кому-то вроде Андре Уорда», — заявил Хантер, слова которого приводит BoxingScene.Россиянин на этот выпад ответил следующее: «Если я и пью, то даже пьяным я могу победить Андре Уорда. Даже если я пил до последнего боя, я мог победить и быть ограбленным (судьями). И я победил. То есть я могу пить и побеждать Уорда. Это смешно. Но это неправда, что я всё время пью. Я не бываю пьян. Я забочусь о своём здоровье».17 июня в Лас-Вегасе запланирован состоится матч-реванш меж Ковалёвым и Уордом.