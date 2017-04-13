Мерчант: Головкин, Уорд и Ковалёв для меня выше в рейтинге, чем Ломаченко

Известный американский аналитик Ларри Мерчант не склонен на данный момент считать чемпиона мира в первом лёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко более выдающимся боксёром, чем Геннадий Головкин, Андре Уорд или Сергей Ковалёв.
«Я не вхожу в хор искренне верующих в то, что Ломаченко — великий боец. Я бы назвал его превосходным бойцом, и я хотел бы, чтобы он сражался с лучшими, прежде чем делать такие выводы.
Я думаю, что сейчас лучшим бойцом в мире является Геннадий Головкин, а после него я бы, наверное, поставил Андре Уорда и Сергея Ковалёва. Остальное — в процессе рассмотрения.
Я не вижу причин, по которым Ломаченко должен оцениваться выше Терренса Кроуфорда или Майки Гарсии. Но, к счастью, Ломаченко может сразиться с ними, чтобы решить эту проблему», — приводит слова Мерчанта ESPN.