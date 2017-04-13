Холли Холм всё-таки сразится на турнире UFC в Сингапуре

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм (10-3 MMA, 3-3 UFC) вернётся в восьмиугольник на турнире UFC Fight Night 111, который состоится 17 июня в Сингапуре. Соперницей Холм в предстоящем бою будет Бети Коррея (10-2-1 MMA, 4-2- 1 UFC), сообщает MMAFighting.
Ранее сообщалось, что Холм отказалась провести бой на UFC Fight Night 111 против дебютантки UFC Джи Йон Ким из Южной Кореи.
Последний свой поединок Холм провела в феврале этого года против Жермейн де Рандами, от которой потерпела поражение единогласным решением судей.