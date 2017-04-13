Бронер: Альварес вырубит Головкина

Четырёхкратный чемпион мирасчитает, что чемпион WBO в первом среднем весепобедит чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории«Головкин никогда столько не зарабатывал и никогда не дрался с соперником такого уровня. Если он выиграет этот бой, то сможет быть главной стороной в реванше. Но сейчас он не главная сторона в моих глазах. Он может только приобрести. Канело больше теряет в этом бою. Это будет адский бой, но я думаю, что Канело вырубит Головкина», — приводит слова Бронера Boxing News 24.