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Чавес-младший про Альвареса: не я отдал титул и отказался драться с Головкиным

13 апреля 2017, четверг. 20:46. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший раскритиковал Сауля Альвареса за его отказ от боя с Геннадием Головкиным и добровольное освобождение чемпионского титула в среднем весе.

«Посмотрите, что Канело говорит и что он делает. Факты говорят сами за себя, а слова бесполезны. Посмотрите, кто уверял, что не может выступать в среднем весе, и в каком весе он будет драться в мае. Все видели, кто отказался от боя с Головкиным и отдал ему пояс, а потом дрался с бойцом не своей категории. Это не мои слова, а реальное положение дел», — цитирует Чавеса-младшего ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Сауль Альварес Хулио Сезар Чавес-младший
Новости. Бокс/ММА
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