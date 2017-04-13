Чавес-младший про Альвареса: не я отдал титул и отказался драться с Головкиным

Бывший чемпион мира в среднем весераскритиковалза его отказ от боя си добровольное освобождение чемпионского титула в среднем весе.«Посмотрите, что Канело говорит и что он делает. Факты говорят сами за себя, а слова бесполезны. Посмотрите, кто уверял, что не может выступать в среднем весе, и в каком весе он будет драться в мае. Все видели, кто отказался от боя с Головкиным и отдал ему пояс, а потом дрался с бойцом не своей категории. Это не мои слова, а реальное положение дел», — цитирует Чавеса-младшего ESPN.