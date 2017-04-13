Уорд: сброс веса повлияет на Чавеса в бою с Альваресом

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBFсчитает, что сброс веса может помешатьв бою с«Это интересный бой. Чавес-младший крупнее, но он сбрасывает много веса, много веса, который давно не сбрасывал. Это повлияет на него. Как сильно, мы не знаем. Канело немного набирает, но он поднимается в весе. Это сложный бой, но перед Канело надо снять шляпу за этот риск. Он не получает должного. Он не только продолжает драться с лучшими соперниками, но и выдерживает давление, представляя свою страну. Он умеет драться, умеет бить. Он куда лучше, чем многие думают», — цитирует Уорда Boxing News 24.