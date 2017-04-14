Прокатчик машин может подать в суд на Конора Макгрегора

Прокатчик машин класса люкс Platinum Executive Travel может подать в суд на чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора за недобросовестное пользование арендованным автомобилем. Ранее Макгрегор опубликовал фото, на котором он стоит на капоте «Роллс Ройса» и подписал его: «Ливерпуль, мы управляем городом».«Когда у тебя будет своя машина, Конор, ты сможешь стоять на ней, как Флойд. До тех пор ты можешь потерять свой депозит, пока стоишь на моей машине», — ответил ему сын владельца Platinum Executive Travel Алим Икбаль, сообщает Liverpool Echo.