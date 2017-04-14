Уорд: не было никакого ограбления Ковалёва, я победил в близком бою

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOкатегорически отвергает утверждения, что в первом бою ссудьи подарили ему победу.«Очевидно, что первый бой был близким, но я не чувствую, что мне нужно кому-то что-то доказывать. Это был поединок, проходивший в равной борьбе, который я выиграл. Не было никакого грабежа. Даже если вы поговорите с кем-то, кто считает, что я проиграл, вы не заставите их сказать, что разница в счёте более одного-двух очков. Люди могут иметь своё мнение. Я спокойно к этому отношусь», — цитирует Уорда BoxingScene.17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между этими боксёрами.