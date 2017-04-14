Бивол оказался тяжелее Кларксона перед боем

В Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) состоялась официальная церемония взвешивания перед запланированным на 14 апреля турниром, главным событием которого станет поединок между временным чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA россиянином(9-0-0, 7 КО) и американцем(19-3-0, 12 КО).Оба боксёра без проблем ложились в лимит категории до 175 фунтов. Под Биволом весы казали на отметку в 174,5 фунта ( 78,9 кг), тогда как его соперник потянул на 173,5 фунта (78,6 кг).Также в рамках этого турнира российском супертяжу (вес свыше 200 фунтов)(9-0-0, 6 КО) предстоит сразиться с американцем(5-1-1, 2 КО). Вес Кузьмина перед боем составил 111,5 кг, Хикмана — 109,9 кг.