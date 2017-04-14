Тренер Альвареса: хочу, чтобы Сауль нокаутировал Чавеса

Тренер мексиканского боксёраХосе Рейнозо хочет, чтобы его подопечный одержал досрочную победу над соотечественником. Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на 6 мая в Лас-Вегасе, и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.«Это было бы отличным подарком мне на день рождения. В этот день мне исполнится 64 года. И я надеюсь, что Сауль одержит большую победу. Я хочу, чтобы он победил нокаутом, это было бы яркой победой», — приводит слова Рейнозо BoxingScene.