Тренер Альвареса: хочу, чтобы Сауль нокаутировал Чавеса

Тренер мексиканского боксёра Сауля Альвареса Хосе Рейнозо хочет, чтобы его подопечный одержал досрочную победу над соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на 6 мая в Лас-Вегасе, и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.
«Это было бы отличным подарком мне на день рождения. В этот день мне исполнится 64 года. И я надеюсь, что Сауль одержит большую победу. Я хочу, чтобы он победил нокаутом, это было бы яркой победой», — приводит слова Рейнозо BoxingScene.