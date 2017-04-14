Кличко: спарринги с Джошуа были полезны для нас обоих

Украинский супертяжеловеспризнался, что спарринги, которые он проводил несколько лет назад с, дали ему представление о том, чего следует ожидать на ринге от обладателя титула чемпиона мира IBF, однако считает, что выгода от этих сессий была взаимной.«Это является преимуществом для нас обоих. Мы спарринговали, делили с ним один ринг. Он имел шанс поработать в моей команде, посмотреть, как всё устроено в моём тренировочном лагере, он многое узнал», — приводит слова Кличко BoxingScene.29 апреля Кличко предстоит провести бой с Джошуа в Лондоне.