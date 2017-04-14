Индонго перевесил Бёрнса

15 апреля в Глазго пройдёт большой вечер бокса, главным событием которого станет объединительный поединок между чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе шотландцем(41-5-1, 14 КО) и чемпионом мира по версии IBF намибийцем(21-0, 11 КО).Сегодня же состоялось официальное взвешивание боксёров. По его результатам Бёрнс и Индонго показали практически одинаковый вес. Британец потянул на 139,2 фунта (63,140 кг), а его оппонент показал на весах 139,3 фунта (63,185 кг).Джулиус Индонго провёл свой предыдущий бой в декабре минувшего года. Тогда, неожиданно нокаутировав Эдуарда Трояновского, он и завоевал свой титул.Что касается Бёрнса, то он в последний раз появлялся в ринге в октябре 2016 года, когда одержал победу над Кириллом Релихом.