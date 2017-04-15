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Роуч: Пакьяо нокаутирует Хорна

15 апреля 2017, суббота. 00:44. Бокс/ММА
Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), заявил, что в бою против Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО) филиппинец наконец победит нокаутом.

«Мэнни не выигрывал нокаутом долгое время, но в этот раз всё поменяется. Он надерёт ему зад, и мы сохраним наш титул. Он знает, что в боксе может случиться всякое, что Хорн хороший панчер, но мы готовы ко всему.

Пакьяо ждут большие бои, и встреча с Хорном — своего рода подготовка к этому. Мы идём за нокаутом, австралиец — крепкий парень, контрпанчер, но мы идём на бой с планом и уверены, что Мэнни вернётся домой, владея чемпионским титулом», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Отметим, что Мэнни Пакьяо не выигрывал досрочно с 2009 года, когда остановил Мигеля Котто. Бой Мэнни Пакьяо — Джефф Хорн пройдёт 2 июля в Брисбене.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Мэнни Пакьяо Фредди Роуч
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