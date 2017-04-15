Роуч: Пакьяо нокаутирует Хорна

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в полусреднем весе(59-6-2, 38 КО), заявил, что в бою против(16-0-1, 11 КО) филиппинец наконец победит нокаутом.«Мэнни не выигрывал нокаутом долгое время, но в этот раз всё поменяется. Он надерёт ему зад, и мы сохраним наш титул. Он знает, что в боксе может случиться всякое, что Хорн хороший панчер, но мы готовы ко всему.Пакьяо ждут большие бои, и встреча с Хорном — своего рода подготовка к этому. Мы идём за нокаутом, австралиец — крепкий парень, контрпанчер, но мы идём на бой с планом и уверены, что Мэнни вернётся домой, владея чемпионским титулом», — приводит слова Роуча BoxingScene.Отметим, что Мэнни Пакьяо не выигрывал досрочно с 2009 года, когда остановил Мигеля Котто. Бой Мэнни Пакьяо — Джефф Хорн пройдёт 2 июля в Брисбене.