Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA, Кузьмин выиграл досрочно

14 апреля в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между временным чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе 26-летним россиянином Дмитрием Биволом (10-0-0, 8 КО) и 26-летним американцем Сэмюэлом Кларксоном (19-4-0, 12 КО). По ходу поединка Бивол дважды отправлял соперника в нокдаун, а в четвёртом раунде после очередного отсчёта рефери Кларксон так и не смог прийти в себя, в итоге уступив техническим нокаутом, сообщает vsenabox.ru.Другой россиянин 29-летний супертяжеловес Сергей Кузьмин (10-0-0, 7 КО) также досрочно победил 29-летнего американца Кинана Хикмана (5-2-1, 2 КО), который не вышел на четвёртый раунд боя (RTD).