Тренер Головкина: не удивлён сопротивлением Джейкобса, но Геннадий выиграл 8-4

, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/WBA/WBC, не удивлён тем, чтопродержался 12 раундов в бою с его подопечным.«Я не был удивлён. Говорил ещё до боя, что Дэнни очень хороший боец. Не думаю, что его нокаут от Пирога должен был повториться в бою с нами. В том бою рефери не дал ему подняться.Но я думаю, что счёт был 8-4, учитывая нокдаун. Так что был уверен, что Головкин сделал достаточно для победы», — приводит слова Санчеса On The Ropes.