Bellator 177: Дантас победил Хиго и остался чемпионом в легчайшем весе

В Будапеште завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 177. В главном бою вечера чемпион организации в легчайшем весе Эдуардо Дантас отстоял титул в бою с Леандро Хиго.
Bellator 177. Результаты:
Эдуардо Дантас победил Леандро Хиго раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27)
Дэниел Вейчел победил Джона Тейшейру раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29)
Лена Овчинникова победил Хелен Харпер техническим нокаутом во втором раунде
Адам Борич победил Энтони Тейлора удушающим приёмом в первом раунде