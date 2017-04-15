Уорд не включил Ковалёва и Головкина в топ-5 боксёров вне зависимости от веса

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд назвал чемпиона WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий.
«Никто не отдаёт ему должного — 300 боёв в любителях, две золотые медали, но он не получает признания», — цитирует Уорда Boxing Scene.
В первую пятёрку по версии Уорда также вошли чемпион WBC/WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион WBO в первом среднем весе Сауль Альварес, чемпион WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко и чемпион WBC/WBA в полусредней категории Кит Турман.