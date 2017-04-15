Тренер Макгрегора: Мейвезер-младший — мусорный мешок

, тренер чемпиона UFC в лёгком весе, раскритиковалза его человеческие качества. Макгрегор и Мейвезер долгое время ведут разговоры о поединке.«Я думаю, что Флойд Мейвезер — мусорный мешок. Он избивал своих девушек. Я видел ролики, снятые в его зале. У него просто мерзкий характер. Он заставляет парней драться бесконечное число раундов, пока одному из них не станет совсем плохо. Он просто нехороший человек», — приводит слова Каваны MMA Mania.