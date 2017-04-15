Кроуфорд хочет боя с победителем пары Бёрнс — Индонго

Чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBC и WBO(30-0, 21 КО) заявил, что после встречи с Феликсом Диасом он бы хотел объединительного боя с победителем пары Бёрнс — Индонго.«Это то, чего хочет каждый чемпион. Быть бесспорным лидером веса. После боя с Феликсом Диасом 20 мая я хочу получить бой с победителем пары Рикки Бёрнс — Джулиус Индонго. Но пока я сконцентрирован на Диасе, никогда не заглядываю за спину своему противнику.Что касается того, кто одержит верх в бою Бёрнс — Индонго, то я не знаю. Бои делают стили, на данный момент Индонго не имеет поражений, и он владеет титулом не без причины», — цитирует Кроуфорда BoxingScene.Объединительный поединок между чемпионом мира по версии WBA Рикки Бёрнсом и чемпионом по версии IBF Джулиусом Индонго состоится сегодня в Глазго.