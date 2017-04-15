Бёрнс: наш бой с Индонго — самое большое событие в дивизионе

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBAсообщил, что его сегодняшний поединок против чемпиона по версии IBF Джулиуса Индонго является крупнейшим событием в этой весовой категории.«Это крупнейший бой в нашей категории, и именно в таких поединках я хочу участвовать на данном этапе своей карьеры. На горизонте были и другие имена, но я хотел тяжёлый и жёсткий бой, потому выбрал в свои оппоненты Индонго.Он большой, высокий, и он левша. Но у меня нет страха ни перед кем, и мне нужны только большие бои», — приводит слова шотландца BoxingScene.Объединительный поединок между Рикки Бёрнсом и Джулиусом Индонго пройдёт сегодня в Глазго.