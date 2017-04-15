Чудинов и Гроувз встретятся в андеркарде боя Брук — Спенс

Не так давно стало известно, что бой с участием Фёдора Чудинова, запланированный на 22 апреля в Ярославле против Лиама Кэмерона, не состоится. Вместо него россиянин поборется за звание чемпиона мира по версии WBA Super с британцем Джорджем Гроувзом.
Теперь же стало известно и место проведения поединка. Бой за титул во втором среднем весе состоится в Шеффилде 27 мая, в рамках шоу, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в полусреднем весе Келлом Бруком и американцем Эрролом Спенсом, об этом сообщает BoxingScene.